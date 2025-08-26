Resolution opposing SIR stands automatically passed as ruling coalition has majority: Jharkhand assembly speaker Rabindra Nath Mahato.
Conspiracy to enrol Bangladeshi infiltrators, Rohingyas as voters: LoP Babulal Marandi on resolution against SIR in Jharkhand assembly.
Jharkhand Assembly Opposes SIR of Electoral Rolls
Jharkhand's Parliamentary Affairs Minister Radhakrishna Kishore moves resolution in assembly, opposing SIR of electoral rolls.
SIR an attempt to weaken parliamentary democracy, deprive poor, downtrodden, alleges Jharkhand minister Kishore in assembly.