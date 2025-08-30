Seven feared dead as landslide flattens residential house in Mahore area of Jammu and Kashmir's Reasi district, say officials.
PTI | Jammu | Updated: 30-08-2025 08:57 IST | Created: 30-08-2025 08:57 IST
