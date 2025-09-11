Karnataka Cabinet decides to recommend to central government to confer 'Bharat Ratna' on Rashtra Kavi ‘Kuvempu’: Minister Patil.
PTI | Bengaluru | Updated: 11-09-2025 18:20 IST | Created: 11-09-2025 18:20 IST
