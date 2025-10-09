India on track to become 3rd largest economy by 2028, UK perfectly placed to be partner in that journey: UK PM Keir Starmer in Mumbai.
PTI | Mumbai | Updated: 09-10-2025 18:39 IST | Created: 09-10-2025 18:39 IST
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
