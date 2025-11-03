In future military offensives against Pakistan, explosives manufactured in Bihar's proposed defence corridor will be used: Amit Shah.
PTI | Sitamarhi | Updated: 03-11-2025 14:58 IST | Created: 03-11-2025 14:58 IST
- Country:
- India
In future military offensives against Pakistan, explosives manufactured in Bihar's proposed defence corridor will be used: Amit Shah.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
Revitalized Ties: Bangladesh-Pakistan Trade Prospects Soar Amid Political Shift
Revitalizing Bangladesh-Pakistan Ties: The Push for Direct Sea and Air Links
Nigeria Responds to Trump's Military Threats Amid Religious Tensions
U.S. and South Korea to Broaden Military Alliance Amid Rising Tensions
Trump Considers Military Action Over Nigerian Christian Killings