IIT-Delhi India’s best institution for fifth consecutive year, ranked 59 in Asia: QS University Rankings.
PTI | New Delhi | Updated: 04-11-2025 20:22 IST | Created: 04-11-2025 20:22 IST
- Country:
- India
IIT-Delhi India's best institution for fifth consecutive year, ranked 59 in Asia: QS University Rankings.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
Paytm's Soars with 24% Revenue Increase amid AI Innovations in Q2 FY26
Building the Future: India's Strategic Defence Innovation
Defence Innovation: A New Era of Military-Civil Fusion
Himachal Pradesh Prioritizes Quality Technical Education and Innovation
Innovations in Rural Credit, Leadership Changes, Wellness Partnerships, and Water Conservation Achievements