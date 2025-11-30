Three farmers killed, four injured in mob attack over land dispute in Madhya Pradesh's Tikamgarh district: Police.
PTI | Tikamgarh | Updated: 30-11-2025 21:18 IST | Created: 30-11-2025 21:18 IST
- Country:
- India
Three farmers killed, four injured in mob attack over land dispute in Madhya Pradesh's Tikamgarh district: Police.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
Love Turns Lethal: A Tragic Tale of Jealousy and Violence
Parliament Showdown: Congress Demands Discussion on Booth Level Officer Deaths
Tragic End in Delhi: Husband Arrested for Boutique Owner's Death
Love Beyond Death: Aanchal Marries Her Deceased Boyfriend Amidst Tragedy
Love Beyond Death: A Controversial Wedding in Maharashtra