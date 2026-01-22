Top Maoist leader Anal alias Patiram Manjhi with bounty of Rs 1 cr among 16 Naxals neutralised in Jharkhand: Home Minister Amit Shah.
PTI | New Delhi | Updated: 22-01-2026 20:18 IST | Created: 22-01-2026 20:18 IST
