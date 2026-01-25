Tennis legend Vijay Amritraj awarded Padma Bhushan; cricketer Rohit Sharma, hockey player Savita Punia awarded Padma Shri: MHA.
PTI | New Delhi | Updated: 25-01-2026 18:17 IST | Created: 25-01-2026 18:17 IST
- Country:
- India
Tennis legend Vijay Amritraj awarded Padma Bhushan; cricketer Rohit Sharma, hockey player Savita Punia awarded Padma Shri: MHA.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
ALSO READ
Indian women's cricket team captain Harmanpreet Kaur Bhullar awarded Padma Shri: MHA.
Cricketing Diplomacy: Geopolitics Reshapes the Indian Sub-Continent's Playing Field
Tennis Titans Triumph at the Australian Open's Eighth Day
Bangladesh's Exit from T20 World Cup Sparks Global Cricket Discontent
Son of Legendary Cricketer Arrested Over Sexual Assault Allegations