Pandemonium in J-K assembly during CM Omar Abdullah's budget speech reply; BJP members object to certain remarks, demand apology.
PTI | Jammu | Updated: 10-02-2026 17:24 IST | Created: 10-02-2026 17:24 IST
- Country:
- India
