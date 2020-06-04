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BRIEF-Emirates Offers Flights For Passengers To 29 Cities And Resumes Transits Through Dubai Hub

Reuters | Updated: 04-06-2020 15:53 IST | Created: 04-06-2020 15:48 IST
BRIEF-Emirates Offers Flights For Passengers To 29 Cities And Resumes Transits Through Dubai Hub
File photo Image Credit: Pixabay

EMIRATES AIRLINE:

* EMIRATES OFFERS FLIGHTS FOR PASSENGERS TO 29 CITIES AND RESUMES TRANSITS THROUGH ITS DUBAI HUB

* MORE FLIGHTS FOR PASSENGERS WILL BE AVAILABLE FROM 15TH JUNE BETWEEN DUBAI AND 16 CITIES: BAHRAIN, MANCHESTER, ZURICH, VIENNA, AMSTERDAM, COPENHAGEN, DUBLIN, NEW YORK JFK, SEOUL, KUALA LUMPUR, SINGAPORE, JAKARTA, TAIPEI, HONG KONG, PERTH, AND BRISBANE * TRAVELLERS FLYING BETWEEN ASIA PACIFIC, EUROPE AND THE AMERICAS, CAN CONNECT SAFELY AND EFFICIENTLY THROUGH DUBAI

* TRAVEL RESTRICTIONS REMAIN IN PLACE AT MOST DESTINATIONS

* FROM 15TH JUNE EMIRATES WILL OFFER PASSENGER SERVICES TO 16 MORE CITIES ON ITS BOEING 777-300ER AIRCRAFT

* FROM 8TH JUNE EMIRATES WILL OFFER FLIGHTS FROM KARACHI, LAHORE, AND ISLAMABAD FOR TRAVELLERS FROM PAKISTAN WHO WISH TO CONNECT ONWARDS TO OTHER EMIRATES DESTINATIONS

* EMIRATES WILL BE OFFERING FLIGHTS FOR PASSENGERS ON BACK OF ITS SCHEDULED CARGO OPERATIONS FROM DUBAI TO 29 CITIES, INCLUDING EXISTING FLIGHTS TO LONDON HEATHROW, FRANKFURT, PARIS, MILAN, MADRID, CHICAGO, TORONTO, SYDNEY, MELBOURNE AND MANILA (FROM 11TH JUNE)

* CUSTOMERS CAN BOOK TO FLY BETWEEN DESTINATIONS IN ASIA PACIFIC AND EUROPE OR THE AMERICAS, WITH A CONVENIENT CONNECTION IN DUBAI Source:(https://bit.ly/3cyP8lS) Further company coverage:

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