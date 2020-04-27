Left Menu
Development News Edition

BRIEF-Unite Scotland Estimates Upwards of 3,500 Workers Could be Displaced by Sept. 2020

Reuters | Updated: 27-04-2020 17:46 IST | Created: 27-04-2020 17:46 IST
BRIEF-Unite Scotland Estimates Upwards of 3,500 Workers Could be Displaced by Sept. 2020

UNITE SCOTLAND: * SAYS IT ESTIMATES THAT UPWARDS OF 3,500 WORKERS COULD BE DISPLACED BY SEPTEMBER 2020

* SAYS "MOST OF THE DRILLING SECTOR WORKERS HAVE BEEN TOLD IT WILL BE 2022 BEFORE THERE IS ANY UPTURN IN ACTIVITY" * SAYS "THE 'BEST WAY' TO INVEST TAX PAYERS' CONTRIBUTIONS IS TO DIRECTLY INVEST IN THE SECTOR"

* SAYS "THIS COULD BE ACHIEVED BY GOVERNMENT BEING 'EQUITY PARTNERS' THROUGH PROVIDING LOW COST LOANS TO OPERATORS, AND FOR THE UK GOVERNMENT TO PULL LICENCES FROM OPERATORS WHO ARE NOT PREPARED TO TAKE PART IN SUCH A SCHEME"

TRENDING

NTPC to procure fuel cell buses, cars for Delhi, Leh

Total confirms 14 coronavirus cases at its Congo oil operations

MNCs, IT, BPO offices in Gurgaon may have to 'work from home' till July end in view of COVID-19 crisis: Senior H'yana govt official.

Stay and Play at Home: Google Doodle's launches throwback Doodle series

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Videos

Latest News

Entertainment News Roundup: Ramadan period drama with Jewish characters stirs debate in Middle East; Hungarian couple recreate scenes from 'Game of Thrones', 'Ghost' during lockdown and more

Following is a summary of current entertainment news briefs.Ramadan period drama with Jewish characters stirs debate in Middle EastA period drama about the trials of a Jewish midwife airing on Saudi-controlled MBC for Ramadan has drawn both...

Science News Roundup: Compugen sees 'encouraging signals' from early-stage cancer trial and more

Following is a summary of current science news briefs.Compugen sees encouraging signals from early-stage cancer trialIsraeli cancer immunotherapy firm Compugen said on Monday it had positive initial results from an ongoing early-stage study...

People News Roundup: Dutch Kingsday celebrations muted by coronavirus lockdown and more

Following is a summary of current people news briefs.Dutch Kingsday celebrations muted by coronavirus lockdownDutch King Willem-Alexander urged all people in the Netherlands to stay at home on Monday, instead of flocking onto the streets cl...

'Warhunt', featuring Mickey Rourke wraps shooting during coronavirus crisis

The shooting of World War II fantasy horror movie Warhunt, featuring Hollywood star Mickey Rourke, is complete after the film continued the shooting during the coronavirus crisis.The team, which shot in the Latvian capital of Riga, was allo...
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2020