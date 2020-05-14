Mumbai, May 14 (PTI) BULLION CLOSING

Mumbai, May 14 (PTI) BULLION CLOSINGPTI | Mumbai | Updated: 14-05-2020 17:41 IST | Created: 14-05-2020 17:41 IST
BULLION CLOSING (INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL CHARGES ) SILVER SPOT (IN RUPEES PER kg ) : 42985.00STANDARD GOLD (99.5) : 46136.00PURE GOLD (99.9) : 46322.00 (NOTE : SOURCE THE BOMBAY BULLION COMMITTEE) FOR AFP: ( INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL TAXES)LONDON 14051730 (5:30 pm)SILVER SPOT (IN RUPEES PER kg ) : 42985.00STANDARD GOLD (99.5) : 46136.00PURE GOLD (99.9) : 46322.00 PTI MUM SVC SHWSHW