Mumbai, May 20 (PTI) BULLION CLOSING

Mumbai, May 20 (PTI) BULLION CLOSINGPTI | Mumbai | Updated: 20-05-2020 18:07 IST | Created: 20-05-2020 18:07 IST
BULLION CLOSING (INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL CHARGES )SILVER SPOT (IN RUPEES PER KILO ) : 48120.00STANDARD GOLD (99.5) : 47071.00PURE GOLD (99.9) : 47260.00 (NOTE : SOURCE THE BOMBAY BULLION COMMITTEE) FOR AFP: ( INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL TAXES)LONDON 05201730 (5:30 pm)SILVER SPOT (IN RUPEES PER KILO ) : 48120.00STANDARD GOLD (99.5) : 47071.00PURE GOLD (99.9) : 47260.00 PTI MUM SVC SHWSHW