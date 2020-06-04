BRIEF-Etihad Airways To Offer Special Transfer Flights Connecting Key Cities On Its Global Network - Statement

BRIEF-Etihad Airways To Offer Special Transfer Flights Connecting Key Cities On Its Global Network - StatementReuters | Updated: 04-06-2020 12:23 IST | Created: 04-06-2020 12:22 IST
ETIHAD AIRWAYS:
* ETIHAD AIRWAYS TO OFFER SPECIAL TRANSFER FLIGHTS CONNECTING KEY CITIES ON ITS GLOBAL NETWORK - STATEMENT
* NEW TRANSFER CONNECTIONS LINKING 20 CITIES IN EUROPE, ASIA, AND AUSTRALIA VIA ABU DHABI
* EFFECTIVE 10 JUNE, ETIHAD AIRWAYS WILL LINK 20 CITIES IN EUROPE
* EFFECTIVE 10 JUNE, ETIHAD AIRWAYS WILL LINK 20 CITIES IN EUROPE, ASIA, AND AUSTRALIA VIA ABU DHABI
* THROUGHOUT JUNE, ETIHAD IS CONTINUING TO OPERATE A NETWORK OF SPECIAL FLIGHTS FROM ABU DHABI TO PREVIOUSLY ANNOUNCED DESTINATIONS ACROSS ITS INTERNATIONAL NETWORK
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