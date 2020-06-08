Mumbai, Jun 8 (PTI) BULLION CLOSING

Mumbai, Jun 8 (PTI) BULLION CLOSINGPTI | Mumbai | Updated: 08-06-2020 17:42 IST | Created: 08-06-2020 17:42 IST
BULLION CLOSING (INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL CHARGES ) SILVER SPOT (IN RUPEES PER kg ) : 47800.00STANDARD GOLD (99.5) : 46293.00PURE GOLD (99.9) : 46479.00 (NOTE : SOURCE THE BOMBAY BULLION COMMITTEE) FOR AFP: ( INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL TAXES)LONDON 08061730 (5:30 pm) SILVER SPOT (IN RUPEES PER kg ) : 47800.00STANDARD GOLD (99.5) : 46293.00PURE GOLD (99.9) : 46479.00 PTI MUM SVC SHWSHW