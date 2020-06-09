BRIEF-Astrazeneca Says Licensed Coronavirus-Neutralising Antibodies From Vanderbilt University

BRIEF-Astrazeneca Says Licensed Coronavirus-Neutralising Antibodies From Vanderbilt UniversityReuters | Updated: 09-06-2020 13:45 IST | Created: 09-06-2020 13:45 IST
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* ASTRAZENECA - LICENSED CORONAVIRUS-NEUTRALISING ANTIBODIES FROM VANDERBILT UNIVERSITY
* ASTRAZENECA - PLANS TO ADVANCE PAIR OF MABS INTO CLINICAL DEVELOPMENT AS POTENTIAL COMBINATION THERAPY FOR PREVENTION AND TREATMENT OF COVID-19 Source text: https://bit.ly/2XKEF2D Further company coverage:
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