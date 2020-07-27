PRICES BULLION CLOSE

PRICES BULLION CLOSEPTI | Mumbai | Updated: 27-07-2020 17:55 IST | Created: 27-07-2020 17:55 IST
BULLION CLOSING (INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL CHARGES ) SILVER SPOT (IN RUPEES PER kg ) : 64505.00STANDARD GOLD (99.5) : 52159.00PURE GOLD (99.9) : 52369.00 (NOTE : SOURCE THE BOMBAY BULLION COMMITTEE) FOR AFP: ( INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL TAXES) LONDON 27071730 (5:30 pm) SILVER SPOT (IN RUPEES PER kg ) : 64505.00STANDARD GOLD (99.5) : 52159.00PURE GOLD (99.9) : 52369.00 PTI MUM SVC SHWSHW
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