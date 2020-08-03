BRIEF-Microsoft Says To Continue Discussions On Potential Tiktok Purchase In U.S.Reuters | Updated: 03-08-2020 05:14 IST | Created: 03-08-2020 05:14 IST
Microsoft Corp: * MICROSOFT SAYS TO CONTINUE DISCUSSIONS ON POTENTIAL TIKTOK PURCHASE IN THE UNITED STATES - BLOG
* MICROSOFT SAYS FOLLOWING CONVERSATION BETWEEN CEO SATYA NADELLA AND TRUMP, CO PREPARED TO CONTINUE DISCUSSIONS TO EXPLORE PURCHASE OF TIKTOK IN U.S. * MICROSOFT SAYS "FULLY APPRECIATES THE IMPORTANCE OF ADDRESSING THE PRESIDENT’S CONCERNS"
* MICROSOFT SAYS IT IS COMMITTED TO ACQUIRING TIKTOK SUBJECT TO A COMPLETE SECURITY REVIEW * MICROSOFT SAYS WILL MOVE QUICKLY TO PURSUE DISCUSSIONS WITH TIKTOK’S PARENT COMPANY, BYTEDANCE, IN A MATTER OF WEEKS
* MICROSOFT SAYS WILL MOVE QUICKLY TO IN ANY EVENT COMPLETING DISCUSSIONS NO LATER THAN SEPTEMBER 15, 2020 * MICROSOFT SAYS DISCUSSIONS WITH BYTEDANCE WILL BUILD UPON NOTIFICATION MADE BY MICROSOFT, BYTEDANCE TO COMMITTEE ON FOREIGN INVESTMENT IN U.S.
* MICROSOFT-COS PROVIDED INTENT NOTICE TO EXPLORE PRELIMINARY PROPOSAL THAT'LL INVOLVE PURCHASE OF TIKTOK SERVICE IN U.S, CANADA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND * MICROSOFT- MICROSOFT MAY INVITE OTHER AMERICAN INVESTORS TO PARTICIPATE ON A MINORITY BASIS IN PURCHASE
* MICROSOFT- WOULD ENSURE THAT ALL PRIVATE DATA OF TIKTOK’S AMERICAN USERS IS TRANSFERRED TO AND REMAINS IN THE UNITED STATES * MICROSOFT- DISCUSSIONS ARE PRELIMINARY AND THERE CAN BE NO ASSURANCE THAT A TRANSACTION WHICH INVOLVES MICROSOFT WILL PROCEED Source: https://bit.ly/33kAqOs Further company coverage:
ALSO READ
Sports News Roundup: Canada government rejects Blue Jays plan to play; Back better but game lacks sharpness and more
Leaky border: Tourists and quarantine cheats threaten Canada amid U.S. COVID-19 surge
Manya - The Princeton Review launches global admissions fair with universities representatives from Canada, UK, Germany, Australia and US
Canada confirms black boxes of downed Ukrainian airliner arrive in Paris
Chandigarh University Offers Relief to Indian Students Whose Dream of Studying in Canada Got Shattered Due to Pandemic Crisis