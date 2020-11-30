BRIEF-Government Of Canada Announces Extension Of Travel Restrictions
* GOVERNMENT OF CANADA ANNOUNCES EXTENSION OF TRAVEL RESTRICTIONS * CANADA SAYS WILL EXTEND MANDATORY ISOLATION ORDER, TEMPORARY TRAVEL RESTRICTIONS FOR ALL TRAVELERS FROM COUNTRIES OTHER THAN U.S. UNTIL JAN. 21 AND MAY BE EXTENDED AT THAT TIME * CANADA SAYS AMENDING ITS ORDER AND CREATING A FRAMEWORK FOR CONSIDERING APPLICATIONS FROM HIGH-PERFORMANCE AMATEUR SPORT ORGANIZATIONS Source text for Eikon:Reuters | Toronto | Updated: 30-11-2020 03:10 IST | Created: 30-11-2020 02:44 IST
* GOVERNMENT OF CANADA ANNOUNCES EXTENSION OF TRAVEL RESTRICTIONS
* CANADA SAYS WILL EXTEND MANDATORY ISOLATION ORDER, TEMPORARY TRAVEL RESTRICTIONS FOR ALL TRAVELERS FROM COUNTRIES OTHER THAN U.S. UNTIL JAN. 21, 2021 * CANADA SAYS MEASURES INCLUDED REQUIREMENT FOR ALL TRAVELERS ENTERING CANADA TO QUARANTINE OR ISOLATE FOR 14 DAYS
* CANADA SAYS TRAVEL RESTRICTIONS FOR U.S. CITIZENS, FOREIGN NATIONALS ARRIVING FROM U.S. REMAIN IN PLACE UNTIL DEC. 21 AND MAY BE EXTENDED AT THAT TIME * CANADA SAYS AMENDING ITS ORDER AND CREATING A FRAMEWORK FOR CONSIDERING APPLICATIONS FROM HIGH-PERFORMANCE AMATEUR SPORT ORGANIZATIONS Source text for Eikon: