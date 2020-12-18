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BRIEF-New Alitalia to reach core earnings breakeven in 2022 - CEO designate

Reuters | Updated: 18-12-2020 20:38 IST | Created: 18-12-2020 20:38 IST
BRIEF-New Alitalia to reach core earnings breakeven in 2022 - CEO designate

Revamped Alitalia executives designate say in conference call: * BUSINESS PLAN FOR REVAMPED ALITALIA HAS BEEN APPROVED ON FRIDAY - CHAIRMAN DESIGNATE CAIO

* ALITALIA'S CAIO SAYS CARRIER NEEDS STRONG ALLIANCE * CEO-DESIGNATE OF REVAMPED ALITALIA SAYS NEW COMPANY IS A START-UP

* CEO-DESIGNATE OF REVAMPED ALITALIA LAZZERINI SAYS CARRIER WILL BE LEAN, WILL USE STATE FUNDS IN GRADUAL WAY * ALITALIA'S LAZZERINI SAYS REVAMPED COMPANY WILL BE A NETWORK CARRIER, WANTS TO BE LEADER FOR AIR TRAFFIC TO AND FROM ITALY

* ALITALIA'S LAZZERINI SAYS CO AIMS TO REACH BREAKEVEN AT EBITDA LEVEL IN 2022, AT EBIT LEVEL IN 2023 * ALITALIA'S LAZZERINI SAYS AIMS TO CLINCH INDUSTRIAL PARTNERSHIP IN 2021

* ALITALIA'S LAZZERINI SAYS CONSIDERING TO SET UP NEW CARGO UNIT * ALITALIA'S LAZZERINI SAYS REVAMPED CARRIER AIMS TO HAVE 3.4 BILLION EURO REVENUE, EBIT MARGIN 7%, 9,500 EMPLOYEES IN 2025

* ALITALIA'S LAZZERINI SAYS REVAMPED CARRIER SEES 920 MILLION EURO REVENUE, 8.2 MILLION PASSENGERS FROM APRIL 2021 TO END 2021

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