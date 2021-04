IPL Scoreboard: DC vs KKR

Scoreboard of the IPL match between Kolkata Knight Riders and Delhi Capitals here on Thursday.

Kolkata Knight Riders Innings: Nitish Rana st Pant b Axar 15 Shubman Gill c Steven Smith b Avesh Khan 43 Rahul Tripathi c Lalit Yadav b Stoinis 19 Eoin Morgan c Steven Smith b Lalit Yadav 0 Sunil Narine b Lalit Yadav 0 Andre Russell not out 45 Dinesh Karthik lbw b Axar 14 Pat Cummins not out 11 Extras: (LB-6, W-1) 7 Total: (6 wkts, 20 Overs) 154 Fall of Wickets: 25-1, 69-2, 74-3, 75-4, 82-5, 109-6.

Bowler: Ishant Sharma 4-0-34-0, Kagiso Rabada 4-0-31-0, Axar Patel 4-0-32-2, Avesh Khan 4-0-31-1, Lalit Yadav 3-0-13-2, Marcus Stoinis 1-0-7-1. (MORE) PTI ATK ATK

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)