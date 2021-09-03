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BRIEF-EU and AstraZeneca Agree On COVID-19 Vaccine Supply And On Ending Litigation

* EC - AGREEMENT WITH AZ WILL BRING THE TOTAL NUMBER OF DOSES DELIVERED TO 300 MILLION DOSES AS AGREED UNDER THE CONTRACT. * EC - MEMBER STATES WILL BE PROVIDED WITH REGULAR DELIVERY SCHEDULES AND CAPPED REBATES WILL APPLY IN THE EVENT OF ANY DELAYED DOSES.

Reuters | Updated: 03-09-2021 14:07 IST | Created: 03-09-2021 13:50 IST
BRIEF-EU and AstraZeneca Agree On COVID-19 Vaccine Supply And On Ending Litigation
Representative Image Image Credit: ANI

European Commission: * EC: EU AND ASTRAZENECA HAVE REACHED AN AGREEMENT WHICH WILL SECURE THE DELIVERY OF THE REMAINING COVID-19 VACCINE DOSES TO MEMBER STATES

* EC - AGREEMENT WILL ALSO END THE PENDING LITIGATION BEFORE THE BRUSSELS COURT. * EC - AGREEMENT WITH AZ WILL BRING THE TOTAL NUMBER OF DOSES DELIVERED TO 300 MILLION DOSES AS AGREED UNDER THE CONTRACT.

* EC - MEMBER STATES WILL BE PROVIDED WITH REGULAR DELIVERY SCHEDULES AND CAPPED REBATES WILL APPLY IN THE EVENT OF ANY DELAYED DOSES. * EC: SETTLEMENT PROVIDES FOR FIRM COMMITMENT BY ASTRAZENECA TO DELIVER, IN ADDITION TO AROUND 100 MILLION DOSES DELIVERED UNTIL END OF Q2, 135 MILLION DOSES BY END OF 2021

* EC: SETTLEMENT AGREEMENT ALSO PROVIDES FOR FIRM COMMITMENT BY ASTRAZENECA TO DELIVER TO REMAINING DOSES (65 MILLION) BY END OF MARCH 2022 Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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