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BRIEF-RBNZ Deputy Governor Says Work To Do To Strengthen Regulated Entities' Resilience

Reuters | Updated: 07-12-2021 01:41 IST | Created: 07-12-2021 01:41 IST
BRIEF-RBNZ Deputy Governor Says Work To Do To Strengthen Regulated Entities' Resilience

RBNZ Deputy Governor Geoff Bascand: * SAYS CENTRAL BANKERS MUST CONTINUE TO LOOK FORWARD TO "GUARD AGAINST THE UNPREDICTABLE"

* CONFIDENT OUR FINANCIAL STABILITY APPROACH HAS STRENGTHENED, THE FOUNDATIONS ARE MORE SOLID * SAYS STILL WORK TO DO TO STRENGTHEN REGULATED ENTITIES’ RESILIENCE & COMPLIANCE

* NEXT 10 YRS LIKELY TO SEE GREATER CONCENTRATION ON EFFICIENCY, INDUSTRY DYNAMICS AND HOW FINANCIAL INSTITUTIONS MEET CUSTOMER NEEDS * INSURANCE AFFORDABILITY & RISK-BASED PRICING, OPEN BANKING, & DIGITAL MONEY ARE DYNAMIC CHALLENGES SECTOR AND REGULATORS WILL FACE Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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