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BRIEF-Heathrow Imposes Capacity Cap Of 100K Daily Departing Passengers Until Sept 11

Reuters | London | Updated: 12-07-2022 15:50 IST | Created: 12-07-2022 15:33 IST
BRIEF-Heathrow Imposes Capacity Cap Of 100K Daily Departing Passengers Until Sept 11
Representative image Image Credit: Flickr
  • Country:
  • United Kingdom

Heathrow Funding Ltd: * HEATHROW HEATHROW FINANCE PLC HEATHROW FUNDING LTD - HEATHROW IMPOSES CAPACITY CAP UNTIL 11 SEPT

* HEATHROW - IMPOSES CAPACITY CAP OF 100K DAILY DEPARTING PASSENGERS UNTIL 11 SEPTEMBER TO PROVIDE BETTER, MORE RELIABLE SUMMER JOURNEYS * HEATHROW - THERE ARE SOME CRITICAL FUNCTIONS IN THE AIRPORT WHICH ARE STILL SIGNIFICANTLY UNDER-RESOURCED

* HEATHROW - "SOME AIRLINES HAVE TAKEN SIGNIFICANT ACTION, BUT OTHERS HAVE NOT, AND WE BELIEVE THAT FURTHER ACTION IS NEEDED NOW" * HEATHROW - CAP WILL MEAN SOME SUMMER JOURNEYS WILL EITHER BE MOVED TO ANOTHER DAY, ANOTHER AIRPORT OR BE CANCELLED

* HEATHROW: ASKING OUR AIRLINE PARTNERS TO STOP SELLING SUMMER TICKETS TO LIMIT IMPACT ON PASSENGERS * HEATHROW - IMPOSES CAPACITY CAP OF 100K DAILY DEPARTING PASSENGERS UNTIL 11 SEPTEMBER TO PROVIDE BETTER, MORE RELIABLE SUMMER JOURNEYS Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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