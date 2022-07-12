BRIEF-Heathrow Imposes Capacity Cap Of 100K Daily Departing Passengers Until Sept 11
- Country:
- United Kingdom
Heathrow Funding Ltd: * HEATHROW HEATHROW FINANCE PLC HEATHROW FUNDING LTD - HEATHROW IMPOSES CAPACITY CAP UNTIL 11 SEPT
* HEATHROW - IMPOSES CAPACITY CAP OF 100K DAILY DEPARTING PASSENGERS UNTIL 11 SEPTEMBER TO PROVIDE BETTER, MORE RELIABLE SUMMER JOURNEYS * HEATHROW - THERE ARE SOME CRITICAL FUNCTIONS IN THE AIRPORT WHICH ARE STILL SIGNIFICANTLY UNDER-RESOURCED
* HEATHROW - "SOME AIRLINES HAVE TAKEN SIGNIFICANT ACTION, BUT OTHERS HAVE NOT, AND WE BELIEVE THAT FURTHER ACTION IS NEEDED NOW" * HEATHROW - CAP WILL MEAN SOME SUMMER JOURNEYS WILL EITHER BE MOVED TO ANOTHER DAY, ANOTHER AIRPORT OR BE CANCELLED
* HEATHROW: ASKING OUR AIRLINE PARTNERS TO STOP SELLING SUMMER TICKETS TO LIMIT IMPACT ON PASSENGERS * HEATHROW - IMPOSES CAPACITY CAP OF 100K DAILY DEPARTING PASSENGERS UNTIL 11 SEPTEMBER TO PROVIDE BETTER, MORE RELIABLE SUMMER JOURNEYS Source text for Eikon: Further company coverage:
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