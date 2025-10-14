Goldman Sachs' Profit Surge: Investment Banking's Golden Era

Updated: 14-10-2025 17:23 IST | Created: 14-10-2025 17:23 IST

Goldman Sachs has registered a remarkable 37% rise in quarterly profits, spurred by robust performance in investment banking. The bank's revenue boost was fueled by a 60% surge in advisory fees amid reviving markets and rising client asset management fees.

The bank's positive outlook for a renewed dealmaking year has become apparent, with investment banking fees climbing to $2.66 billion in the last quarter. This marks a sharp contrast with the $1.87 billion reported a year ago, coinciding with a broader market rally that saw global M&A volumes exceed $3.43 trillion.

Goldman executives remain optimistic yet cautious, with a focus on risk management to navigate changing market conditions. Emphasizing asset and wealth management growth, the bank reported a 17% rise in revenue, driven by increased management fees and client assets under supervision reaching $3.45 trillion.