Trump administration to impose 15% tariff on polysilicon, sources say

The Trump administration plans to impose a 15% tariff on polysilicon derivative products and unveil Section 232 investigation results by Thursday.

Reuters | Updated: 06-08-2026 01:21 IST | Created: 06-08-2026 01:21 IST
Trump administration to impose 15% tariff on polysilicon, sources say
Donald Trump
  • Country:
  • United States

​The Trump ‌administration is planning to impose a ‌15% tariff on ‌polysilicon derivative products, sources ⁠told ​Reuters ⁠on Tuesday.

It also ⁠plans to unveil ​the results of ⁠its Section ⁠232 investigation ​into foreign imports ⁠of polysilicon as ⁠soon ⁠as Thursday, the sources ‌said.

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