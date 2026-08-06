Trump administration to impose 15% tariff on polysilicon, sources say
The Trump administration plans to impose a 15% tariff on polysilicon derivative products and unveil Section 232 investigation results by Thursday.
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- United States
The Trump administration is planning to impose a 15% tariff on polysilicon derivative products, sources told Reuters on Tuesday.
It also plans to unveil the results of its Section 232 investigation into foreign imports of polysilicon as soon as Thursday, the sources said.
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