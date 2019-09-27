BRIEF-Wells Fargo Names Charles Scharf Chief Executive Officer

Wells Fargo & Co: * WELLS FARGO NAMES CHARLES W. SCHARF CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND PRESIDENT
* WELLS FARGO NAMES CHARLES W. SCHARF CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND PRESIDENT * WELLS FARGO & CO - SCHARF WAS CHAIRMAN AND CEO OF BANK OF NEW YORK MELLON.
* WELLS FARGO & CO - PRIOR TO HIS ROLE AT BNY MELLON SCHARF WAS CEO OF VISA INC * WELLS FARGO NAMES CHARLES W. SCHARF CEO AND PRESIDENT
* WELLS FARGO & CO - NAMED CHARLES SCHARF AS CEO AND PRESIDENT EFFECTIVE OCTOBER 21 * WELLS FARGO & CO - ALLEN PARKER WILL CONTINUE TO SERVE AS INTERIM CEO AND PRESIDENT ROLES UNTIL SCHARF JOINS COMPANY
* WELLS FARGO & CO - CHARLES SCHARF WILL CONTINUE TO BE LOCATED IN NEW YORK Source text for Eikon: Further company coverage:
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