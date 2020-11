Women's T20 Challenge final scoreboard: Supernovas vs Trailblazers

Scoreboard of the Women's T20 Challenge final between Supernovas and Trailblazers here on Monday

Trailblazers Innings Deandra Dottin c Radha b Poonam 20 Smriti Mandhana st Taniya b Siriwardene 68 Richa Ghosh c Athapaththu b Radha 10 Deepti Sharma c Athapaththu b Radha 9 Harleen Deol c Selman b Radha 4 Sophie Ecclestone c Selman b Radha 1 Jhulan Goswami st Taniya b Radha 1 Nuzhat Parween not out 0 Nattakan Chantam run out 0 Extras: (B-1 LB-1 W-2 NB-1) 5 Total: (For 8 wickets in 20 overs) 118 Fall of Wickets: 1/71 2/101 3/112 4/112 5/117 6/118 7/118 8/118 Bowling: Ayabonga Khaka 2-0-13-0, Anuja Patil 4-0-25-0, Radha Yadav 4-0-16-5, Shakera Selman 1-0-7-0, Pooja Vastrakar 1-0-10-0, Poonam Yadav 4-0-23-1, Shashikala Siriwardene 4-0-22-1.