Maha home minister meets kin of CRPF trooper killed in J-K

Maha home minister meets kin of CRPF trooper killed in J-KPTI | Solapur | Updated: 27-06-2020 18:23 IST | Created: 27-06-2020 18:23 IST
Maharashtra Home Minister AnilDeshmukh on Saturday paid a condolence visit to the kin ofmartyred CRPF jawan Sunil Kale
Kale was killed in an encounter in Pulwama in Jammu-Kashmir on June 23 and his final rites were held the next dayin his native Pangaon village in Solapur's Barshi tehsil
Deshmukh was accompanied by state health ministerRajesh Tope and Solapur guardian minister Dattatray Bharane,an official statement said.
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