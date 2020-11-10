BRIEF-UK's Unite Scotland: Up To 200 Jobs At Risk At Petroineos Grangemouth Refinery

BRIEF-UK's Unite Scotland: Up To 200 Jobs At Risk At Petroineos Grangemouth RefineryReuters | London | Updated: 10-11-2020 20:39 IST | Created: 10-11-2020 20:38 IST
UNITE SCOTLAND: * SAYS UP TO 200 JOBS AT RISK AT PETROINEOS GRANGEMOUTH REFINERY DUE TO LOWER DEMAND FOR FUELS
* PETROINEOS WILL INITIATE FORMAL CONSULTATION WITH WORKFORCE & UNITE ON NOV. 16 * REQUESTED CO. TO UTILISE 5-MONTH EXTENSION OF UK GOVERNMENT'S FURLOUGH SCHEME TO PROVIDE MORE TIME TO EXPLORE ALTERNATIVE OPTIONS TO SAVE JOBS AT PLANT RELATED: PETROINEOS LOOKS TO MOTHBALL TWO UNITS OF ITS GRANGEMOUTH OIL REFINERY IN SCOTLAND