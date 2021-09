FMI diz que economia brasileira está se saindo melhor do que o esperado e mantém projeção para PIB

O Fundo Monetário Internacional disse nesta quarta-feira que o desempenho econômico do Brasil tem sido melhor do que o esperado "em parte devido à resposta enérgica das autoridades" à medida que a economia emerge da desaceleração causada pela pandemia. A previsão do Fundo para o crescimento econômico da maior economia da América Latina é de expansão de 5,3% do Produto Interno Bruto em 2021, inalterada em relação à estimativa de julho.

(Por Rodrigo Campos, Andrea Shalal e Jamie McGeever)

