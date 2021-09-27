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BRIEF-Aramco Announces Signing Asset Acquisition And Project Financing Agreements For JV in Jazan

Reuters | Updated: 27-09-2021 19:03 IST | Created: 27-09-2021 19:03 IST
BRIEF-Aramco Announces Signing Asset Acquisition And Project Financing Agreements For JV in Jazan

SAUDI ARABIAN OIL CO: * ARAMCO, AIR PRODUCTS, ACWA POWER, AND AIR PRODUCTS QUDRA SIGN ASSET ACQUISITION AND PROJECT FINANCING AGREEMENTS FOR $12 BILLION ASU/GASIFICATION/POWER JOINT VENTURE IN JAZAN, SAUDI ARABIA

* ARAMCO VIA ITS SUBSIDIARY SAUDI ARAMCO POWER COMPANY (SAPCO) HAS A 20 PERCENT SHARE IN THE JV * THE JV IS PURCHASING THE ASUS, GASIFICATION, SYNGAS CLEANUP, UTILITIES AND POWER ASSETS FROM ARAMCO

* THE JV OWNS AND OPERATES THE FACILITY UNDER A 25-YEAR CONTRACT FOR A FIXED MONTHLY FEE. ARAMCO WILL SUPPLY FEEDSTOCK TO THE JV, AND THE JV WILL PRODUCE POWER, STEAM, HYDROGEN AND OTHER UTILITIES FOR ARAMCO * WITH THE COMPLETION OF DEFINITIVE AGREEMENTS, ALL PARTIES UNDER THE JOINT VENTURE EXPECT ASSET TRANSFER AND FUNDING TO OCCUR DURING THE MONTH OF OCTOBER 2021

* CONSORTIUM IS EXPECTED TO INCREASE JOB OPPORTUNITIES AND TRANSFER MOST ADVANCED TECHNOLOGIES IN THIS FIELD TO KINGDOM, AND ENABLE SAUDI TALENT TO EMPLOY THIS TECHNOLOGY FOR FIRST TIME Source:(https://bit.ly/3F6fMSX) Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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