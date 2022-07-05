Left Menu

BRIEF-Equinor: Strike Affecting Equinor-Operated Fields On The Norwegian Continental Shelf

Equinor ASA: * STRIKE IMPACT: STRIKE HITS EQUINOR-OPERATED FIELDS ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF * STRIKE IMPACT: HAS INITIATED SAFE CLOSURE OF THE FIELDS GUDRUN, OSEBERG SØR AND OSEBERG ØST, AFTER MEMBERS OF THE ORGANIZATION LEDERNE WENT ON STRIKE FROM MIDNIGHT * STRIKE IMPACT: TOTAL PRODUCTION FROM GUDRUN, OSEBERG SØR AND OSEBERG ØST IS AROUND 89,000 BARRELS OF OIL EQUIVALENT PER DAY, OF WHICH 27,500 BOE PER DAY IS GAS. * STRIKE IMPACT: TOTAL PRODUCTION FROM HEIDRUN, KRISTIN/TYRIHANS AND AASTA HANSTEEN IS AROUND 333,000 BOE PER DAY, OF WHICH 264,000 BOE PER DAY IS GAS.

Reuters | Oslo | Updated: 05-07-2022 11:43 IST | Created: 05-07-2022 11:40 IST
BRIEF-Equinor: Strike Affecting Equinor-Operated Fields On The Norwegian Continental Shelf
Equinor Image Credit: Wikimedia
  • Country:
  • Norway

Equinor ASA: * STRIKE IMPACT: STRIKE HITS EQUINOR-OPERATED FIELDS ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF

* STRIKE IMPACT: HAS INITIATED SAFE CLOSURE OF THE FIELDS GUDRUN, OSEBERG SØR, AND OSEBERG ØST, AFTER MEMBERS OF THE ORGANIZATION LEDERNE WENT ON STRIKE FROM MIDNIGHT * STRIKE IMPACT: TOTAL PRODUCTION FROM GUDRUN, OSEBERG SØR, AND OSEBERG ØST ARE AROUND 89,000 BARRELS OF OIL EQUIVALENT PER DAY, OF WHICH 27,500 BOE PER DAY IS GAS.

* STRIKE IMPACT: TOTAL PRODUCTION FROM HEIDRUN, KRISTIN/TYRIHANS, AND AASTA HANSTEEN IS AROUND 333,000 BOE PER DAY, OF WHICH 264,000 BOE PER DAY IS GAS. * STRIKE IMPACT: A FURTHER ESCALATION OF THE STRIKE HAS BEEN ANNOUNCED FROM 9 JULY, WITH SPACE RESIGNATIONS AT SLEIPNER, GULLFAKS A, AND GULLFAKS C. THE CONSEQUENCES OF THIS ESCALATION HAVE NOT YET BEEN CLARIFIED. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
4-year-old raped in Delhi, neighbour apprehended

4-year-old raped in Delhi, neighbour apprehended

 India
2
Study finds male dogs are four times more likely to develop infectious cancer on mouth or nose than female dogs

Study finds male dogs are four times more likely to develop infectious cance...

 England
3
Boy dies after falling off kandi operator's back on way to Kedarnath

Boy dies after falling off kandi operator's back on way to Kedarnath

 India
4
Hotels or restaurant shall not add service charge in food bill, CCPA issues guidelines

Hotels or restaurant shall not add service charge in food bill, CCPA issues ...

 India

DevShots

Latest News

OPINION / BLOG / INTERVIEW

As natural disasters proliferate, insurance protection gap must shrink

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2022