BRIEF-Aramco Completes Three Transactions With PKN ORLEN In Poland
- Country:
- Saudi Arabia
SAUDI ARABIAN OIL CO: * ARAMCO COMPLETES THREE TRANSACTIONS WITH PKN ORLEN IN POLAND
* THREE TRANSACTIONS WITH PKN ORLEN, THROUGH ITS SUBSIDIARY ARAMCO OVERSEAS COMPANY BV, BASED IN NETHERLANDS * THREE LANDMARK TRANSACTIONS INVOLVING REFINING, WHOLESALE AND PLANE FUEL BUSINESSES
* EUROPEAN INVESTMENTS SUPPORT EXPANSION OF ARAMCO'S GLOBAL DOWNSTREAM PRESENCE * JOINT DEVELOPMENT AGREEMENT WITH SABIC AND PKN ORLEN FOR POTENTIAL GDANSK PROJECT
* ARAMCO, SABIC AND PKN ORLEN JOINT DEVELOPMENT AGREEMENT TO ASSESS TECHNICAL AND ECONOMIC FEASIBILITY OF A POTENTIAL PETROCHEMICAL PROJECT IN GDANSK * ARAMCO TO SUPPLY ALMOST 45% OF PKN ORLEN'S CRUDE OIL REQUIREMENT UNDER AGREEMENT
* TRANSACTIONS ALSO SEEK TO ESTABLISH A SOLID FOUNDATION FOR FURTHER BUSINESS DEVELOPMENT * TRANSACTION ALSO AIM TO COMPLEMENT ARAMCO'S STRATEGY TO EXPAND ITS LIQUIDS TO CHEMICALS CAPACITY TO UP TO 4 MILLION BARRELS PER DAY Further company coverage:
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