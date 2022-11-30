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BRIEF-Kraken Says Co Is Reducing Global Workforce By Approximately 30%

Reuters | Updated: 30-11-2022 21:53 IST | Created: 30-11-2022 21:53 IST
BRIEF-Kraken Says Co Is Reducing Global Workforce By Approximately 30%

* KRAKEN SAYS REDUCING OUR GLOBAL WORKFORCE BY APPROXIMATELY 1,100 PEOPLE, OR 30 PERCENT, IN ORDER TO ADAPT TO CURRENT MARKET CONDITIONS.

* KRAKEN SAYS REDUCING OUR GLOBAL WORKFORCE BY APPROXIMATELY 1,100 PEOPLE, OR 30 PERCENT, IN ORDER TO ADAPT TO CURRENT MARKET CONDITIONS. * KRAKEN SAYS CO HAS EXHAUSTED PREFERABLE OPTIONS FOR BRINGING COSTS IN LINE WITH DEMAND

* KRAKEN SAYS MACROECONOMIC, GEOPOLITICAL FACTORS WEIGHED ON FIN MARKETS RESULTING IN SIGNIFICANTLY LOWER TRADING VOLUMES AND FEWER CLIENT SIGN-UPS Source text: https://bit.ly/3gOPDRa

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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