BRIEF-Kraken Says Co Is Reducing Global Workforce By Approximately 30%
Reuters | Updated: 30-11-2022 21:53 IST | Created: 30-11-2022 21:53 IST
* KRAKEN SAYS REDUCING OUR GLOBAL WORKFORCE BY APPROXIMATELY 1,100 PEOPLE, OR 30 PERCENT, IN ORDER TO ADAPT TO CURRENT MARKET CONDITIONS.
* KRAKEN SAYS REDUCING OUR GLOBAL WORKFORCE BY APPROXIMATELY 1,100 PEOPLE, OR 30 PERCENT, IN ORDER TO ADAPT TO CURRENT MARKET CONDITIONS. * KRAKEN SAYS CO HAS EXHAUSTED PREFERABLE OPTIONS FOR BRINGING COSTS IN LINE WITH DEMAND
* KRAKEN SAYS MACROECONOMIC, GEOPOLITICAL FACTORS WEIGHED ON FIN MARKETS RESULTING IN SIGNIFICANTLY LOWER TRADING VOLUMES AND FEWER CLIENT SIGN-UPS Source text: https://bit.ly/3gOPDRa
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
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