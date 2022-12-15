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BRIEF-AstraZeneca Says U.S. Extends Review Period Of Lynparza-Combo For Prostate Cancer

AstraZeneca PLC: * UPDATE ON US REVIEW OF LYNPARZA PROPEL SNDA * UPDATE ON US REGULATORY PRIORITY REVIEW OF LYNPARZA IN COMBINATION WITH ABIRATERONE IN METASTATIC CASTRATION-RESISTANT PROSTATE CANCER * FDA HAS INFORMED ASTRAZENECA THAT IT WILL EXTEND PRESCRIPTION DRUG USER FEE ACT (PDUFA) DATE BY THREE MONTHS * COMPANIES WILL CONTINUE TO WORK WITH FDA TO FACILITATE COMPLETION OF AGENCY'S REVIEW.

Reuters | Updated: 15-12-2022 13:35 IST | Created: 15-12-2022 13:31 IST
BRIEF-AstraZeneca Says U.S. Extends Review Period Of Lynparza-Combo For Prostate Cancer
AstraZeneca logo Image Credit: ANI

AstraZeneca PLC: * UPDATE ON US REVIEW OF LYNPARZA PROPEL SNDA

* UPDATE ON US REGULATORY PRIORITY REVIEW OF LYNPARZA IN COMBINATION WITH ABIRATERONE IN METASTATIC CASTRATION-RESISTANT PROSTATE CANCER * FDA HAS INFORMED ASTRAZENECA THAT IT WILL EXTEND PRESCRIPTION DRUG USER FEE ACT (PDUFA) DATE BY THREE MONTHS

* COMPANIES WILL CONTINUE TO WORK WITH FDA TO FACILITATE COMPLETION OF AGENCY'S REVIEW. * COMBINATION IS ALSO UNDERGOING REGULATORY REVIEWS IN OTHER COUNTRIES. Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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