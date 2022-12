KOLKATA FOODGRAIN PRICES 2 LAST

WHOLE GRAIN : Quotations are in Rs./quintal Gram :5500.00-6300.00 Moong : 7750.00-8750.00 Masoor :6400.00-7700.00 Arhar :7400.00-7900.00 Matar :5900.00-6400.00 Urad :5700.00-6000.00 Moth :8100.00-8500.00 Barley :3500.00-4200.00 Jawar :3000.00-3400.00 Bajra :2900.00-3200.00 Makai(Bihar) :2900.00-3300.00 Makai(A.P) : Unquoted Popcorn :4500.00-5700.00 ---- OTHER COMMODITIES: Atta :3400.00-3450.00 Maida :3400.00-3450.00 Suji :3500.00 Matar Besan :5050.00-5100.00 ---- POTATOES : Chandramukhi :Rs.830.00 Per 50 Kg.

Jyoti :Rs.580.00 Per 50 Kg.

Super :Unavailable

