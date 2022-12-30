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BRIEF-China Evergrande New Energy Vehicle Group Says Is Carrying Out A Series Of Cost Reduction Measures

Reuters | Beijing | Updated: 30-12-2022 20:26 IST | Created: 30-12-2022 20:23 IST
BRIEF-China Evergrande New Energy Vehicle Group Says Is Carrying Out A Series Of Cost Reduction Measures
Representative image Image Credit: Wikipedia
  • Country:
  • China

China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd: * IS IN MASS PRODUCTION OF HENGCHI 5 AND HAVE DELIVERED A TOTAL OF 324 UNITS OF HENGCHI 5 TO CUSTOMERS

* IN ORDER TO SAVE COSTS, GROUP IS CARRYING OUT A SERIES OF COST REDUCTION MEASURES * WILL CONTINUE TO DO ITS UTMOST TO CREATE FAVORABLE CONDITIONS FOR MASS PRODUCTION OF HENGCHI 5

* COST REDUCTION MEASURES, INCLUDING REDUCING OVERALL NUMBER OF EMPLOYEES WORK, REDUCING SALARIES OF SOME * RECEIVED STATUTORY DEMAND DATED 14 DEC FROM LEGAL ADVISER ACTING ON BEHALF OF CREDITOR

* STATUTORY DEMAND DEMANDING CO TO PAY A TOTAL AMOUNT OF EUR4.7 MILLION * CO IS SEEKING PROFESSIONAL ADVICE IN RESPECT OF STATUTORY DEMAND

* STATUTORY DEMAND REQUESTED UNIT TO REPAY DEBT WITHIN 3 WEEKS FROM DATE OF NOTICE * TRADING IN SHARES OF CO WILL REMAIN SUSPENDED UNTIL FURTHER NOTICE

* FAILING REPAYMENT OF DEBT, CREDITOR MAY PRESENT A WINDING-UP PETITION AGAINST UNIT Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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