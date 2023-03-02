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BRIEF-Aramco Signs Letter Of Intent With Geely And Renault Group For New Powertrain Company

Reuters | Updated: 02-03-2023 09:53 IST | Created: 02-03-2023 09:52 IST
BRIEF-Aramco Signs Letter Of Intent With Geely And Renault Group For New Powertrain Company
Representative image Image Credit: Twitter (@Aramco)
  • Country:
  • Saudi Arabia

SAUDI ARABIAN OIL CO: * ARAMCO SIGNS LETTER OF INTENT WITH GEELY AND RENAULT GROUP FOR NEW POWERTRAIN COMPANY TO FOCUS ON LOWER EMISSION TECHNOLOGIES

* ARAMCO SIGNED A LETTER OF INTENT TO BECOME A POTENTIAL MINORITY STAKEHOLDER IN A NEW POWERTRAIN TECHNOLOGY COMPANY (PWT), TO BE ESTABLISHED BY GEELY HOLDING GROUP, GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED — COLLECTIVELY REFERRED TO AS “GEELY” — AND RENAULT GROUP * PLANNED ARAMCO INVESTMENT WOULD SUPPORT DEVELOPMENT OF SYNTHETIC FUEL SOLUTIONS, AND NEXT-GEN HYDROGEN TECHNOLOGIES

* NEW COMPANY AIMS TO HAVE AN ANNUAL PRODUCTION CAPABILITY OF MORE THAN FIVE MILLION INTERNAL COMBUSTION, HYBRID AND PLUG-IN HYBRID ENGINES AND TRANSMISSIONS PER YEAR Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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