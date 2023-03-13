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BRIEF-HSBC Acquires Silicon Valley Bank Uk

Reuters | London | Updated: 13-03-2023 12:49 IST | Created: 13-03-2023 12:47 IST
BRIEF-HSBC Acquires Silicon Valley Bank Uk
Representative Image Image Credit: ANI
  • Country:
  • United Kingdom

HSBC Holdings PLC: * HSBC HOLDINGS PLC - HSBC ACQUIRES SILICON VALLEY BANK UK

* HSBC HOLDINGS PLC - HSBC ACQUIRES SILICON VALLEY BANK UK * HSBC - HSBC ACQUIRES SILICON VALLEY BANK UK LIMITED

* HSBC - UK RING-FENCED SUBSIDIARY, HSBC UK BANK PLC, IS ACQUIRING SILICON VALLEY BANK UK LIMITED (SVB UK) FOR £1 * HSBC - ASSETS AND LIABILITIES OF PARENT COMPANIES OF SVB UK ARE EXCLUDED FROM TRANSACTION

* HSBC - TRANSACTION COMPLETES IMMEDIATELY. ACQUISITION WILL BE FUNDED FROM EXISTING RESOURCES * HSBC - AS AT 10 MARCH 2023, SVB UK HAD LOANS OF AROUND £5.5BN AND DEPOSITS OF AROUND £6.7BN

* HSBC - FINAL CALCULATION OF GAIN ARISING FROM ACQUISITION WILL BE PROVIDED IN DUE COURSE Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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