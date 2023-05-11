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BRIEF-Foxconn Sees Q2 Revenue To Decline Y/Y

Reuters | Updated: 11-05-2023 11:54 IST | Created: 11-05-2023 11:52 IST
BRIEF-Foxconn Sees Q2 Revenue To Decline Y/Y
Representative Image Image Credit: Wikimedia

Hon Hai Precision Industry Co Ltd : * SEES Q2 REVENUE TO DECLINE Y/Y

* SEES Q2 REVENUES FOR SMART CONSUMER ELECTRONICS TO DECLINE Y/Y * SEES Q2 REVENUES FOR CLOUD AND NETWORKING PRODUCTS TO SLIGHTLY DECLINE Y/Y

* SEES Q2 REVENUES FOR COMPUTING PRODUCTS TO SLIGHTLY DECLINE Y/Y * SEES Q2 REVENUES FOR COMPONENTS AND OTHER PRODUCTS TO BE FLAT Y/Y

* SEES 2023 REVENUE TO BE FLAT Y/Y * SEES SMART CONSUMER ELECTRONIC PRODUCTS REVENUE TO SLIGHTLY DECLINE IN 2023 Y/Y

* SEES CLOUD AND NETWORKING PRODUCTS REVENUE TO BE FLAT TO IN 2023 Y/Y * SEES COMPUTING PRODUCTS REVENUE TO HAVE SIGNIFICANT GROWTH IN 2023 Y/Y

* SEES COMPONENTS AND OTHER PRODUCTS REVENUE TO HAVE SIGNIFICANT GROWTH IN 2023 Y/Y Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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