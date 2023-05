IPL Scoreboard: GT vs SRH

Sunrisers Hyderabad: Anmolpreet Singh c Rashid Khan b Mohammed Shami 5 Abhishek Sharma c Saha b Yash Dayal 5 Aiden Markram c Shanaka b Mohammed Shami 10 Rahul Tripathi c Tewatia b Mohammed Shami 1 Heinrich Klaasen c Miller b Mohammed Shami 64 Sanvir Singh c Sai Sudharsan b Sharma 7 Abdul Samad c sub (Shivam Mavi) b Sharma 4 Marco Jansen c Pandya b Sharma 3 Bhuvneshwar Kumar c Rashid Khan b Sharma 27 Mayank Markande not out 18 Fazalhaq Farooqi not out 1 Extras: (LB-4, W-5) 9 Total: (For 9 wickets in 20 overs) 154 Fall of wickets: 1-6, 2-11, 3-12, 4-29, 5-45, 6-49, 7-59, 8-127, 9-147 Bowling: Mohammed Shami 4-0-21-4, Yash Dayal 4-0-31-1, Rashid Khan 4-0-28-0, Mohit Sharma 4-0-28-4, Noor Ahmad 2.5-0 -35-0, Rahul Tewatia 1.1-0-7-0.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)