Tennis-French Open order of play on Tuesday

Order of play on the main showcourts on the third day of the French Open on Tuesday (play begins at 0900 GMT unless specified, prefix number denotes seeding): COURT PHILIPPE-CHATRIER (0945)

Lucia Bronzetti (Italy) v 7-Ons Jabeur (Tunisia) Thiago Seyboth Wild (Brazil) v 2-Daniil Medvedev (Russia)

1-Iga Swiatek (Poland) v Cristina Bucsa (Spain) Not before 1845

Gael Monfils (France) v Sebastian Baez (Argentina) COURT SUZANNE-LENGLEN

Elias Ymer (Sweden) v 4-Casper Ruud (Norway) Rebeka Masarova (Spain) v 6-Coco Gauff (U.S.)

4-Elena Rybakina (Kazakhstan) v Brenda Fruhvirtova (Czech Republic) Richard Gasquet (France) v Arthur Rinderknech (France)

COURT SIMONNE-MATHIEU 25-Anhelina Kalinina (Ukraine) v Diane Parry (France)

22-Alexander Zverev (Germany) v Lloyd Harris (South Africa) 6-Holger Rune (Denmark) v Christopher Eubanks (United States)

18-Victoria Azarenka (Belarus) v Bianca Andreescu (Canada)

