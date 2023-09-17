Left Menu

Scoreboard of Asia Cup Final: IND vs SL

PTI | Colombo | Updated: 17-09-2023 17:25 IST | Created: 17-09-2023 17:23 IST
Scoreboard of Asia Cup Final: IND vs SL
Representative image Image Credit: ANI
  • Country:
  • Sri Lanka

Scoreboard of the Asia Cup final between India and Sri Lanka here on Sunday.

Sri Lanka Innings: Pathum Nissanka c Ravindra Jadeja b Siraj 2 Kusal Perera c Rahul b Bumrah 0 Kusal Mendis b Siraj 17 Sadeera Samarawickrama lbw b Siraj 0 Charith Asalanka c Ishan Kishan b Siraj 0 Dhananjaya de Silva c Rahul b Siraj 4 Dasun Shanaka b Siraj 0 Dunith Wellalage c Rahul b Hardik Pandya 8 Dushan Hemantha not out 13 Pramod Madushan c Kohli b Hardik Pandya 1 Matheesha Pathirana c Ishan Kishan b Hardik Pandya 0 Extras: (LB-2, W-3) 5 Total: (10 wkts, 15.2 Overs) 50 Fall of Wickets: 1-1, 8-2, 8-3, 8-4, 12-5, 12-6, 33-7, 40-8, 50-9, 50-10.

Bowler: Jasprit Bumrah 5-1-23-1, Mohammed Siraj 7-1-21-6, Hardik Pandya 2.2-0-3-3, Kuldeep Yadav 1-0-1-0. 

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
SpaceX Falcon 9 launches 22 Starlink internet satellites to orbit

SpaceX Falcon 9 launches 22 Starlink internet satellites to orbit

 Global
2
Health News Roundup: Half of Americans interested in getting updated COVID shot -Reuters/Ipsos poll; Novartis shareholders vote in favour of Sandoz spin-off and more

Health News Roundup: Half of Americans interested in getting updated COVID s...

 Global
3
Large-scale afforestation drive in coal sector aligns with sustainable development goals

Large-scale afforestation drive in coal sector aligns with sustainable devel...

 India
4
Science News Roundup: India plans crucial test in crewed space mission by October; NASA names chief of UFO research; panel sees no alien evidence and more

Science News Roundup: India plans crucial test in crewed space mission by Oc...

 Global

DevShots

Latest News

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Navigating the Digital Learning Curve: How Social Media Algorithms Shape Knowledge Exchange

Smart Spending: Say Goodbye to These 'Money-Saving' Mistakes

The Power of Words: How They Can Change Your Life

Diet Trends 2023: Exploring the Hottest New Health Fad

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2023