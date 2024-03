IPL Scoreboard: SRH vs MI

Mumbai Indians Innings: Rohit Sharma c Abhishek Sharma b Cummins 26 Ishan Kishan c Markram b Shahbaz Ahmed 34 Naman Dhir c Cummins b Jaydev Unadkat 30 Tilak Varma c Mayank Agarwal b Cummins 64 Hardik Pandya c Klaasen b Jaydev Unadkat 24 Tim David not out 42 Romario Shepherd not out 15 Extras: (B-1, LB-4, W-5, NB-1) 11 Total: (For 5 wkts, 20 Overs) 246 Fall of Wickets: 56-1, 66-2, 150-3, 182-4, 224-5 Bowler: Bhuvneshwar Kumar 4-0-53-0, Jaydev Unadkat 4-0-47-2, Shahbaz Ahmed 3-0-39-1, Pat Cummins 4-0-35-2, Umran Malik 1-0-15-0, Mayank Markande 4-0-52-0.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)