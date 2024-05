Tennis Titans Clash: French Open Day 5 Highlights

Order of play on the main showcourts on the fifth day of the French Open on Thursday (play begins at 0900 GMT unless stated, prefix number denotes seeding):

COURT PHILIPPE-CHATRIER (play begins at 1000 GMT) Moyuka Uchijima (Japan) v 2-Aryna Sabalenka (Belarus)

15-Elina Svitolina (Ukraine) v Diane Parry (France) 1-Novak Djokovic (Serbia) v Roberto Baena (Spain)

Gael Monfils (France) v 30-Lorenzo Musetti (Italy) COURT SUZANNE-LENGLEN

Miomir Kecmanovic (Serbia) v 5-Daniil Medvedev (Russia) Arantxa Rus (Netherlands) v Elena Rybakina (Kazakhstan)

4-Alexander Zverev (Germany) v David Goffin (Belgium) 14-Madison Keys (U.S.) v Mayar Sherif (Egypt)

COURT SIMONNE-MATHIEU 8-Hubert Hurkacz (Poland) v Brandon Nakashima (U.S.)

Corentin Moutet (France) v Alexander Shevchenko (Kazakhstan) Varvara Gracheva (France) v Bernarda Pera (U.S.)

Alejandro Fokina (Spain) v 7-Casper Ruud (Norway)

