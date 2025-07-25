Камаз Противостоит Рынку: Сокращение Рабочей Недели

25 июля (Рейтер) - Российский гигант в производстве грузовиков, Камаз, был вынужден сократить рабочую неделю из-за продолжительного кризиса на рынке, который усугубился чрезмерным импортом и повышенной ключевой ставкой Центрального банка России.

Рынок грузовиков свыше 14 тонн в России сократился почти на 60% в первой половине года. Это связано с избыточным импортом и строгой денежно-кредитной политикой, из-за которой покупатели не могут финансировать новые транспортные средства через кредиты и лизинг.

На складах скопилось около 30,000 непроданных импортных грузовиков, что вызывает потребность в возврате ранее арендованных машин лизингодателям. Камаз объявил о сокращении производства и введении сокращенной рабочей недели с 1 августа, чтобы адаптироваться к текущим вызовам.

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