Indian Navy and Heritage Sites Lead the Way in Accessibility Revolution
Vice Admiral Krishna Swaminathan outlines the Indian Navy's initiatives for disability inclusion. The National Summit on Accessibility 2025 spotlighted efforts by various sectors to improve accessibility, emphasizing its economic impact. UNESCO and other leaders stress on India's potential to drive global accessibility standards for a more inclusive future.
- Country:
- India
Vice Admiral Krishna Swaminathan of the Indian Navy has called attention to significant efforts aimed at creating a more accessible environment for persons with disabilities. Speaking at the National Summit on Accessibility 2025, Swaminathan highlighted the Navy's commitment to incorporating inclusivity as a core principle for specially-abled personnel.
During an interview, Swaminathan emphasized the Indian Navy's responsibility to ensure that both children with disabilities and service personnel are integrated into mainstream educational and professional environments through facilities like early intervention centers and schools for disabled children.
In addition, notable figures like Sminu Jindal and K K Muhammed stressed the economic benefits of accessible infrastructure, with Jindal citing potential GDP gains and Muhammed recounting the Archaeological Survey of India's success in making monuments universally accessible. The summit also revealed India's promising role in leading global accessibility standards, as articulated by UNESCO's Tim Curtis.
(With inputs from agencies.)
