Indian Navy and Heritage Sites Lead the Way in Accessibility Revolution

Vice Admiral Krishna Swaminathan outlines the Indian Navy's initiatives for disability inclusion. The National Summit on Accessibility 2025 spotlighted efforts by various sectors to improve accessibility, emphasizing its economic impact. UNESCO and other leaders stress on India's potential to drive global accessibility standards for a more inclusive future.

Updated: 06-11-2025 19:12 IST
Vice Admiral Krishna Swaminathan (Photo/ANI). Image Credit: ANI
Vice Admiral Krishna Swaminathan of the Indian Navy has called attention to significant efforts aimed at creating a more accessible environment for persons with disabilities. Speaking at the National Summit on Accessibility 2025, Swaminathan highlighted the Navy's commitment to incorporating inclusivity as a core principle for specially-abled personnel.

During an interview, Swaminathan emphasized the Indian Navy's responsibility to ensure that both children with disabilities and service personnel are integrated into mainstream educational and professional environments through facilities like early intervention centers and schools for disabled children.

In addition, notable figures like Sminu Jindal and K K Muhammed stressed the economic benefits of accessible infrastructure, with Jindal citing potential GDP gains and Muhammed recounting the Archaeological Survey of India's success in making monuments universally accessible. The summit also revealed India's promising role in leading global accessibility standards, as articulated by UNESCO's Tim Curtis.

From Green to Brown: How Rising Heat Is Turning the World’s Continents to Dust

A Global Blueprint for Adolescent Health: WHO Unveils Competency-Based Framework

Digitalisation Challenges Banks’ Confidence in Long-Term Deposit Stability, Says ECB

Smartphone Sensors and RFID Revolutionize Food Traceability with Real-Time Monitoring

