Russia Warns Citizens Against Venezuelan Travel Amid U.S. Tensions
Following U.S. military action in Venezuela resulting in the capture of President Maduro, Russia advises its citizens to avoid traveling there. The Russian Embassy and Economy Ministry cautioned about potential U.S. aggression and recommended suspending tourism. Russia's longstanding ties with Venezuela span military and economic cooperation.
MOSCOW - Russia has issued a travel advisory for its citizens, urging them to avoid visiting Venezuela amid heightened geopolitical tensions.
The warning follows a U.S. military operation in Venezuela, where President Nicolas Maduro and his spouse were reportedly detained by the United States. The Russian Embassy in Caracas and the Economy Ministry echoed similar sentiments, alerting Russians about the risks associated with U.S. armed actions and potential further confrontations.
Russia has nurtured strong relations with Venezuela, underpinned by energy and military ties. The countries have collaborated on diverse fronts with Moscow providing diplomatic backing to Caracas.
(With inputs from agencies.)
